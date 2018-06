Coreia do Norte rejeita sanções e diz que EUA enfrentarão ‘maior dor’ que já sentiram

GENEBRA - A Coreia do Norte rejeitou nesta terça-feira, 12, uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que impôs sanções mais rígidas a Pyongyang, e disse que os EUA enfrentarão em breve “a maior dor” que já sentiram.

“O regime de Washington, que disparou um confronto político, econômico e militar, está obcecado com o jogo selvagem de reverter o desenvolvimento de força nuclear pela Coreia do Norte, que já atingiu a fase de finalização”, disse o embaixador norte-coreano, Han Tae Song, à Conferência de Desarmamento promovida pela ONU, em Genebra.

O Conselho de Segurança impôs por unanimidade sanções contra a Coreia do Norte na segunda-feira em razão do sexto e mais poderoso teste nuclear do país, realizado no dia 3 de setembro, estabelecendo uma proibição às exportações de produtos têxteis do país e limitando as importações de petróleo.

“Minha esperança é que o regime ouvirá a mensagem em alto e bom som e escolherá um caminho diferente”, disse o embaixador de desarmamento dos EUA, Robert Woods, no fórum em Genebra. / REUTERS