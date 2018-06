Coreia do Norte retira mísseis de base de lançamento

Nas últimas semanas, a Coreia do Norte manteve dois mísseis Musudan em preparação para um teste, mas ambos foram removidos nos últimos dias, disseram as fontes sob a condição de anonimato. O motivo do recuo não está claro, já que não houve pronunciamento oficial norte-coreano sobre o assunto.

O secretário de Imprensa do Pentágono, George Little, chegou a comentar ontem que houve uma "pausa" nas provocações da Coreia do Norte, mas não mencionou a retirada dos mísseis. As informações são da Associated Press.