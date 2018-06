Coreia do Norte se diz aberta a discutir programa nuclear, direitos humanos e detidos

O embaixador da República Democrática Popular da Coreia (DPRK, na sigla em inglês) na Organização das Nações Unidas (ONU) em Genebra, So Se Pyong, disse à Reuters que sua nação não planeja um teste nuclear ou de mísseis.

Em uma entrevista abrangente, ele afirmou que os relatos sobre a saúde frágil de seu líder, Kim Jong Un, são "boatos fabricados" e que não está claro se os EUA estão dispostos a negociar a libertação de três cidadãos norte-americanos.

O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse depois das reuniões com seu colega norte-coreano na quarta-feira em Moscou que vê a possibilidade de se retomar as conversas travadas sobre as atividades nucleares de Pyongyang, mas que isso levará tempo.

“Estamos prontos para as conversas com as seis partes, e no que me diz respeito, China, Rússia e a DPRK estão prontas", declarou So na rara entrevista na missão da Coreia do Norte com vista para o lago Genebra.

“Mas a América (os Estados Unidos), eles não gostam deste tipo de conversa no momento. E a América não gostar é a razão de países como Coreia do Sul e Japão tampouco estarem prontos para estas conversas.”

A Coreia do Norte prometeu abandonar seu programa nuclear em 2005, mas pareceu voltar atrás no acordo quando testou artefatos nucleares em 2006 e 2009.

Já afetado por sanções pesadas da ONU por seus testes nucleares e de mísseis, o país recluso finalizou uma grande reforma em suas instalações de lançamento de foguetes, afirmou um centro de pesquisa norte-americano nesta quinta-feira, que o permitirá lançar foguetes maiores e de maior alcance.

Sem ser específico, So relacionou os preparativos militares da Coreia do Norte aos exercícios “muito graves” dos EUA e da Coreia do Sul no início deste ano, que ele disse terem empregado porta-aviões nucleares, submarinos e bombardeiros B-52.

“Temos que estar alerta também, estar preparados para adotar medidas defensivas em reação àquele exercício militar contra nós.”

Indagado especificamente sobre o fato de a Coreia do Norte estar ou não preparando um teste nuclear ou para disparar um míssil, ele respondeu: “Não, não.”

“Caso, caso eles realizem esse tipo de exercício militar nuclear conjunto frequentemente contra meu país, também temos que fazer.”

O programa de armas nucleares da Coreia do Norte a protege dos EUA, disse So. “Caso desistamos das armas, como outros países, então é claro que acho que eles já teriam nos atacado”, afirmou.

Não se acredita que a Coreia do Norte tenha dominado a tecnologia para miniaturizar uma ogiva nuclear pequena o suficiente para caber em qualquer um de seus foguetes atuais, embora analistas digam que testes nucleares posteriores aumentam a chance de aprimorar essa capacidade.

Indagado se o líder norte-coreano está comprometido com a desnuclearização, So disse: "É a política do partido."

PRISIONEIROS

Três cidadãos norte-americanos estão presos na Coreia do Norte acusados de crimes contra o Estado. Um jornal pró-Coreia do Norte publicado no Japão citou um deles, que teria apelado para que o governo dos EUA ajude a obter sua soltura.

“Fui informado de que eles pediram ao seu governo para negociar estes problemas, mas não sei se a América está pronta ou não para soltá-los ou tem alguma compreensão ou reconhecimento dos crimes que eles cometeram”, comentou So.

Ele revelou que seu país buscou uma cooperação maior no tema dos direitos humanos, primeiro com a ONU para obter assistência técnica, e também através do diálogo com a União Europeia.

“Na verdade, demos uma indireta sobre esse tipo de diálogo a um país membro da UE, mas eles não esboçaram nenhuma reação, não deram nenhuma resposta”, disse So.

Um relatório de investigadores da ONU deste ano denunciou o sistema de campos de trabalho com prisioneiros políticos.

“Claro que todo país tem prisões. Mas não os campos de trabalho de que estão falando. Esta é uma discriminação totalmente fabricada”, afirmou o diplomata.