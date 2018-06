Coreia do Norte suspende foguete de longo alcance A Coreia do Norte suspendeu todas as atividades de preparação para o lançamento do foguete de longo alcance "Unha Rocket", planejado para o dia 10 de dezembro, conforme reportou a Agência de Notícias Yonhap, citando um funcionário do governo sul-coreano. O plano desafiava resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.