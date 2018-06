Coreia do Norte tem um novo chefe militar, diz agência

O novo título de Kim Kyok Sik foi revelado em um informe da Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA, na sigla em inglês) que dava detalhes sobre uma delegação no aeroporto de Pyongyang que acompanhava a decolagem de um enviado especial em viagem à China. Não foram fornecidos outros detalhes sobre a nomeação.

Anteriormente, Kim Kyok Sik manteve o cargo chefe militar até 2009. Ele também foi ministro de Defesa até ser recentemente substituído por um general pouco conhecido pelo público. A autoridade pode ter sido o comandante responsável por ataques que mataram 50 sul-coreanos em 2010.

Kim substitui Hyon Yong Chol como chefe militar, cargo considerado uma posição hierarquicamente superior ao do ministro da Defesa. As informações são da Associated Press.