Coreia do Norte testa cinco mísseis de curto alcance

Os mísseis, lançados de uma cidade costeira da Coreia do Norte, voaram por cerca de 200 quilômetros antes de atingir as águas da costa leste do país, disse um oficial do Ministério da Defesa da Coreia do Sul, na condição de anonimato.

A Coreia do Norte rotineiramente testa mísseis e foguetes, mas os últimos lançamentos acontecem em meio a discussões entre as duas Coreias sobre os termos para uma possível reunião de cúpula entre seus líderes. Os dois países lançaram no mês passado a ideia da cúpula, que seria o terceiro encontro desde que eles foram divididos, há 70 anos.

No mês passado, a Coreia do Norte disse aos EUA que estava disposta a impor uma moratória temporária sobre seus testes nucleares caso Washington cancele exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul. Mas os EUA rejeitaram a proposta, chamando-a de "ameaça implícita".

Neste sábado, a Coreia do Norte informou que havia testado um novo míssil anti-navio, com o líder do país, Kim Jong Un, observando o disparo. O oficial sul-coreano disse que o lançamento ocorreu na sexta-feira. De acordo com ele, ainda não se sabe se os mísseis disparados neste domingo eram do mesmo tipo do lançado dois dias antes.

