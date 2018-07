A Coreia do Norte realizou nesta segunda-feira, 19, um teste com um míssil de curto alcance poucas horas depois do anúncio da morte do líder Kim Jong-il, informou a agência de notícias sul-coreana "Yonhap".

O míssil caiu no mar, em uma região que não foi divulgada, segundo uma fonte oficial sul-coreana citada pela agência.

O lançamento do míssil, segundo a mesma fonte, não teve relação com o falecimento do líder norte-coreano.