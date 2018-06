Coreia do Norte testa novos mísseis guiados de precisão

Membros da Defesa da Coreia do Sul afirmaram que os projéteis foram lançados de uma cidade portuária no leste. O objeto teria voado por 190 quilômetros antes de cair no mar, sem causar nenhum dano. Junto do programa nuclear, o programa de mísseis da Coreia do Norte é visto como uma grande ameaça regional.

A mídia estatal norte-coreana afirmou que o governo testou mísseis guiados com tecnologia de ponta e que Kim observou o processo ao lado de outras autoridades de governo. Ele ficou satisfeito com os resultados, afirmou a mídia local, que não detalhou quantos mísseis foram disparados nem onde o lançamento ocorreu.

O porta-voz do Ministério da Defesa da Coreia do Sul, Kim Min-seok, alertou que o norte aumenta gradualmente o alcance dos testes a cada lançamento. Fonte: Associated Press.