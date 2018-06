Coreia do Sul: 9 mortos em desabamento O telhado do auditório de um resort na Coreia do Sul desabou durante uma cerimônia de boas-vindas para calouros universitários. O acidente matou pelo menos nove estudantes e deixou 17 feridos graves, informaram autoridades. Acredita-se que cerca de dez pessoas estejam presas nos escombros. A forte precipitação de neve no local prejudica as operações de resgate.