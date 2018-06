Coreia do Sul adverte Norte dos perigos de teste nuclear

Em comunicado, Lee insistiu no reforço da defesa, dado o aparente desejo de Pyongyang tirar proveito da transição de liderança em curso na Coreia da Sul. Lee será substituído como presidente pela recém-eleita Park Geun-hye em 25 de fevereiro.

"O governo pede à Coreia do Norte para parar imediatamente todas as declarações e ações provocatórias e cumprir as obrigações internacionais, incluindo as resoluções do Conselho de Segurança da ONU", disse Lee, no comunicado.

A Coreia do Norte ameaça realizar seu terceiro teste nuclear em resposta às recentes sanções da ONU impostas a Pyongyang pelo lançamento de um foguete de longo alcance em 12 de dezembro. As informações são da Dow Jones.