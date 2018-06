Coreia do Sul afirma que Pyongyang deve lançar novo teste nuclear a qualquer momento

SEUL - A Coreia do Norte está pronta para realizar um novo teste nuclear a qualquer momento, afirmou nesta segunda-feira, 12, o Ministério da Defesa da Coreia do Sul, três dias após o quinto e maior teste do Norte causar ampla reprovação.

Pyongyang realizou na sexta-feira sua explosão nuclear mais potente até o momento, dizendo que possui a habilidade de montar uma ogiva em um míssil balístico, aumentando uma ameaça que a ONU e seus rivais não conseguem conter.

"Avaliações da inteligência sul-coreana e dos EUA indicam que o Norte está sempre pronto para um teste nuclear adicional na área de Punggye-ri", local das cinco explosões nucleares do Norte, disse o porta-voz do Ministério da Defesa sul-coreano, Moon Sang-gyun, durante entrevista coletiva.

"A Coreia do Norte possui um túnel onde pode conduzir um novo teste nuclear", disse Moon.

A presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, disse posteriormente que as armas nucleares do Norte apresentam uma "ameaça iminente", à medida que as tensões cresceram na península coreana após o teste na semana passada. / REUTERS