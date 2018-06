Coreia do Sul alerta para novo teste nuclear do Norte A agência de espionagem da Coreia do Sul advertiu nesta terça-feira que a Coreia do Norte pode conduzir outro teste nuclear, depois que Pyongyang detonou o que chamou de dispositivo atômico miniaturizado. O alerta foi feito a parlamentares pelo diretor do Serviço Nacional de Inteligência sul-coreano, Won Hei-soon, de acordo com a agência de notícias Yonhap.