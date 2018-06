Coreia do Sul aprova reinício de operação de reator

Metade dos seis reatores em Yeonggwang, um dos maiores complexos nucleares da Coreia do Sul, foi desativada em novembro, dois deles para substituir partes "não essenciais" que tinham sido fornecidas com garantias de qualidade e de segurança falsificadas.

"Hoje, em Yeonggwang, um reator foi autorizado a voltar a funcionar", disse Shim Eun-Jung, porta-voz da Comissão de Garantia e Segurança Nuclear. "Um outro reator deve passar por verificações de segurança para, em breve, voltar a operar normalmente", afirmou a porta-voz. Um terceiro reator foi desativado ao apresentar rachaduras durante os trabalhos de manutenção.

A Coreia do Sul tem 23 reatores espalhados em seu território, que geram 35% da eletricidade do país. O governo sul-coreano prometeu manter seu programa de energia nuclear, apesar da crise em Fukushima, no Japão, e planeja construir mais 16 reatores até 2030. As informações são da Dow Jones.