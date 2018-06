Coreia do Sul: cinco morrem após queda de helicóptero

O helicóptero estava voltando para a sede das operações de combate a incêndios local depois de participar da busca por 11 pessoas ainda desaparecidas no naufrágio do ferry em abril, acidente que custou a vida de mais de 290 pessoas. As informações foram dadas por bombeiros que falaram à reportagem em condição de anonimato.

O acidente matou todos os cinco bombeiros que estavam à bordo do helicóptero e feriu uma estudante que estava próximo ao local em que a aeronave caiu.

Imagens de TV mostravam o helicóptero em chamas e uma coluna de fumaça preta subindo acima dos edifícios. Fonte: Associated Press.