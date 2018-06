Coreia do Sul compra 40 caças americanos F-35

Oficiais da Força Aérea sul-coreana já haviam manifestado preferência pelos caças F-35. O comando superior do órgão, porém, apontou que a Coreia do Sul vai comprar mais 20 caças de última geração para entrega em 2023, adicionando que a compra não será restrita aos F-35. O anúncio deixa as portas abertas para a Boeing e outras fabricantes de aviões apresentarem propostas. O orçamento ainda não foi definido.

O ministro da Defesa da Coreia do Sul afirmou, em setembro, que os caças F-15 da Boeing não atendiam às necessidades de operação do país e reabriu a oferta de lances, em uma manobra que destaca o desafio para chefes militares de todo o mundo de equilibrar acessibilidade com garantia de novas tecnologias, ainda que caras.

Oficiais de defesa citaram a necessidade de tratar a ameaça nuclear da Coreia do Norte com a aquisição de jatos "Stealth", não identificados por radares, embora outras tensões na região estejam impulsionando o país a buscar as tecnologias mais atuais. Fonte: Dow Jones Newswires.