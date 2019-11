Coreia do Sul deporta 2 norte-coreanos suspeitos de matar 16 compatriotas em barco

SEUL - O Ministério da Unificação da Coreia do Sul confirmou nesta quinta-feira, 7, a deportação de dois cidadãos norte-coreanos suspeitos de matar 16 compatriotas e fugir para o país. Os suspeitos foram resgatados no litoral sul-coreano no último sábado, 2.

Os norte-coreanos foram encontrados a bordo de um barco, no litoral sul do país, próximo à fronteira marítima entre as duas Coreias.

De acordo com o ministério, investigações posteriores concluíram que os suspeitos teriam matado 16 companheiros que estariam embarcados com eles em um barco pesqueiro. Após o crime, eles teriam fugido para a Coreia do Sul.

Segundo o porta-voz do ministério, Lee Sang-min, os suspeitos foram expulsos do país nesta quinta-feira, 7, pela fronteira com a Coreia do Norte. Ainda de acordo com Sang-min, Pyongyang foi informada previamente sobre os planos de deportação.

Detalhes sobre o crime e as 16 mortes que teriam sido causadas pelos suspeitos não foram divulgados inicialmente. / AP