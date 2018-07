Coreia do Sul diz a Kim Jong-un que nova era é possível

Embora amigável, a mensagem de Lee também alertou que Seul responderá com força a qualquer provocação da Coreia do Norte. As relações entre as duas Coreias caíram ao patamar mais baixo em décadas, após o naufrágio de um navio de guerra sul-coreano no Mar Amarelo, em 2010. O navio Cheonan, mostrou depois uma investigação internacional, foi afundado por um torpedo disparado por um submarino norte-coreano. O desastre provocou a morte de 46 marinheiros da Coreia do Sul. Um ano mais tarde, a artilharia da Coreia do Norte disparou contra ilhas sul-coreanas que ficam na fronteira marítima entre os dois países, destruindo construções.

Lee disse que a morte de Kim Jong-il, falecido aos 69 anos em 17 de dezembro, pressagia uma mudança para a Península Coreana. "Se a Coreia do Norte seguir em frente com uma atitude sincera, será possível que trabalhemos juntos para abrir uma nova era", afirmou o mandatário.

Lee acredita que a Península Coreana está em uma encruzilhada com a morte de Kim Jong-il. "Novas oportunidades sempre emergem em meio a essas mudanças". O discurso de Lee mostra que a Coreia do Sul "não tem a intenção" de provocar a Coreia do Norte, afirma Cheon Seong-whun, analista político no Instituto Nacional Coreano para a Unificação, em Seul.

As informações são da Associated Press.