Coreia do Sul diz que Norte disparou projétil em sua costa leste

SEUL - As Forças Armadas da Coreia do Sul afirmaram que a Coreia do Norte disparou vários mísseis em sua costa leste, no que parecia ser uma demonstração de suas capacidade militares expandidas, antes de negociações nucleares com os Estados Unidos.

Os projéteis foram lançados na cidade de Wonsan, segundo o Estado Maior Conjunto da Coreia do Sul. A informação, reproduzida pela agência de notícias sul-coreana Yonhap, não tem detalhes sobre o tipo, a trajetória e o alcance dos mísseis.

Fontes militares citadas pela rede pública de televisão japonesa NHK também confirmaram o teste armamentístico, mas sem dar detalhes, embora tenham ressaltado que eles não representam uma ameaça imediata ao Japão.

Os novos testes foram feitos um dia depois de o regime de Pyongyang anunciar que retomará em breve os contatos com os Estados Unidos que visam a desnuclearização da Península da Coreia.

O reatamento desses contatos foi previsto durante o encontro realizado em 30 de junho entre o presidente americano, Donald Trump, e o ditador norte-coreano, Kim Jong-un, na fronteira entre as duas Coreias./ AP e EFE