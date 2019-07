Coreia do Sul diz ter feito disparos de alerta contra avião russo

SEUL - O governo da Coreia do Sul anunciou ter feito disparos de alerta contra uma aeronave militar russa que violou o espaço aéreo do país nesta terça-feira, 23. O jato teria entrado no território sul-coreano duas vezes, fazendo com que a Força Aérea enviasse caças e disparasse tiros de alerta, segundo um funcionário do Estado-Maior Conjunto.

Foi a primeira vez que uma aeronave da Rússia violou o espaço aéreo sul-coreano, disse o oficial, acrescentando que os militares estavam investigando os motivos da ação.

O incidente ocorreu nas proximidades das Ilhas Dokdo, controladas pela Coreia do Sul, mas reivindicadas pelo Japão. Em meados de junho, o governo sul-coreano ordenou a decolagem de aviões caça após dois bombardeiros russos entrarem na zona de identificação da defesa aérea sul-coreana, mas na época não foram disparados tiros de alerta. / AFP