Coreia do Sul e China criticam Japão por revisar desculpas sobre escravas sexuais A Coreia do Sul e a China protestaram, nesta segunda-feira, contra a reavaliação por parte do governo japonês de um pedido de desculpas feito em 1993 a mulheres, muitas delas coreanas e chinesas, forçadas a trabalhar como escravas sexuais em bordéis japoneses durante a guerra. Os dois países pediram que o Japão pare de tentar apagar a história.