Coreia do Sul e EUA lançam exercício naval de três dias

Um porta-voz do ministério da Defesa da Coreia do Sul confirmou que a operação de três dias estava ocorrendo no Mar do Leste (conhecido também como Mar do Japão) próximo ao porto sul-coreano de Pohang.

Embora os oficiais militares sul-coreanos tenham ressaltado que a operação foi agendada antes das ameaças do Norte, a presença do submarino norte-americano tem sido considerada como um aviso para Pyongyang. A Coreia do Norte afirmou que o exercício tem natureza "belicosa". As informações são da Dow Jones.