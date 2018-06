Coreia do Sul eleva o tom e critica Coreia do Norte Em uma escalada na retórica, o porta-voz do Ministério da Defesa da Coreia do Sul Kim Min-seok afirmou que a Coreia do Norte não é um país de verdade e que existe somente para o benefício de uma única pessoa, em referência ao ditador Kim Jong Un. Ele acusou o país vizinho de não possuir nenhum direito humano ou liberdade pública e declarou que a Coreia do Norte "deve desaparecer em breve".