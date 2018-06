Coreia do Sul entra em alerta para chegada de novo tufão A Coreia do Sul está sob alerta da chegada de um segundo tufão, o Tembin, após ter sido duramente atingida pelo tufão Bolaven, no início da semana. O Tembin está a sudoeste da ilha de Jeju, no sul do país, movimentando-se para o norte a uma velocidade de 41 km/h.