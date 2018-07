Coreia do Sul, Japão e EUA iniciam manobras militares

A operação surge em um momento de tensões crescentes entre Seul e a Coreia do Norte, após o lançamento de um foguete por Pyongyang, que falhou em abril. O lançamento foi visto pelos EUA e seus aliados como um teste de um míssil balístico. A Coreia do Norte disse nesta quinta-feira que a manobra envolvendo três nações traz uma "nova ameaça de guerra" no nordeste da Ásia.

O porta-aviões nuclear George Washington, dos EUA, vai se juntar ao exercício nesta sexta-feira, antes de participar de uma manobra em separado com a Coreia do Sul no Mar Amarelo, de sábado a segunda-feira. Em terra, a Coreia do Sul e as forças militares dos EUA devem realizar seu maior exercício conjunto, de fogo vivo, na sexta-feira.

Estima-se que integrem o exercício cerca de 2 mil soldados, além de caças e aviões de ataque F-15 e KF-16. Quatro helicópteros de ataque Apache, dos EUA, bem como, tanques e lança-foguetes devem disparar milhares de tiros durante a manobra em Pocheon, perto da fronteira com a Coreia do Norte, o que marca os 62 anos desde o início da Guerra da Coreia. As informações são da Dow Jones.