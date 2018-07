Coreia do Sul mobiliza mísseis guiados que poderiam alcançar Pyongyang

SEUL - O Exército sul-coreano mobilizou na fronteira com Coreia do Norte mísseis guiados terra-terra capazes de alcançar Pyongyang, informaram na sexta-feira, 16, fontes militares à agência sul-coreana Yonhap.

Os mísseis, conhecidos com o nome de Army Tactical Missile System (ATACMS), são de fabricação americana e têm um alcance de cerca de 165 quilômetros.

Os projéteis foram implantados na Zona Desmilitarizada que separa os dois países desde o fim da Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953, que finalizou com um armistício, e não um tratado de paz.

A fonte citada por Yonhap não detalhou o número de mísseis, que, guiados por GPS e transportados por veículos militares, poderiam atacar com grande precisão alvos estratégicos dentro da Coreia do Norte. Em 2004, Seul adquiriu 220 mísseis ATACMS junto aos Estados Unidos.

A mobilização acontece pouco depois que Pyongyang ameaçou com represálias militares após saber que o Exército sul-coreano realizou treinamento de tiros com fotografias do líder norte-coreano, Kim Jong-il, e seu filho mais novo e possível sucessor, Kim Jong-un.

Segundo a Inteligência da Coreia do Sul, Pyongyang tem centenas de peças de artilharia ao longo da fronteira com capacidade para atingir Seul, cuja região metropolitana se encontra a cerca de 50 quilômetros da Coreia do Norte e na qual vivem cerca de 25 milhões de pessoas.

Em novembro de 2010, a Coreia do Norte atacou com obuses a ilha fronteiriça de Yeonpyeong e causou quatro mortes, sendo duas de civis, no lado sul-coreano, no primeiro bombardeio com artilharia desde 1953.