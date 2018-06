Coreia do Sul: Norte promoveu terceiro teste atômico O porta-voz do Ministério da Defesa sul-coreano, Kim Min-seok, disse que o governo acredita que um teste nuclear causou o terremoto na Coreia do Norte, próximo do local dos dois testes atômicos anteriores. Segundo ele, a Coreia do Norte informou a China e os EUA de seus planos de realizar um teste nuclear - o governo japonês também informou que os EUA suspeitam de um possível teste atômico norte-coreano.