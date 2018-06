Coreia do Sul pede desarmamento da Coreia do Norte

Na quarta-feira, Kim fez um discurso de Ano Novo no qual incluiu várias retóricas contra Seul e Washington e alertou para uma possível guerra nuclear.

Kim Eui-do, porta-voz do Ministério da Unificação da Coreia do Sul, afirmou nesta sexta-feira que se a Coreia do Norte quiser melhorar as relações com Seul deve antes realizar esforços "sinceros" de desarmamento nuclear.

O porta-voz afirmou que o governo de Seul tem dúvidas sobre a proposta de Pyongyang porque há um ano o país fez uma oferta similar na mensagem de Ano Novo, mas logo em seguida conduziu um teste nuclear e uma série de ameaças militares, elevando a tensão na península.

As perspectivas por uma melhora na relação entre as Coreias ficaram ainda mais distantes após Kim ordenar a execução de seu tio e mentor Jang Song Thaek no mês passado, sob a acusação de traição.

Autoridades de Seul disseram que a Coreia do Norte deve aumentar as provocações contra a Coreia do Sul para fortalecer a unidade do país e lidar com uma possível instabilidade gerada pela execução de Jang. Fonte: Associated Press.