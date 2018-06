Coreia do Sul promete abater foguete da Coreia do Norte A Coreia do Sul se prepara para abater o foguete norte-coreano caso ele se desvie para o seu território durante o lançamento previsto para o próximo mês, informou hoje o Ministério da Defesa. Militares sul-coreanos e norte-americanos estão monitorando de perto a atividade na base de Tongchang-ri, disse um porta-voz do ministério, um dia depois de Seul confirmar que o corpo principal do foguete havia sido transferido para o local, no noroeste da Coreia do Norte.