Coreia do sul tenta colocar satélite em órbita no dia 29 A Coreia do Sul vai prosseguir na próxima quinta-feira, 29/11, com a sua terceira tentativa em quatro anos de colocar um satélite em órbita, disseram fontes ligadas ao assunto. As tentativas em 2009 e 2010 falharam. O lançamento havia sido agendado para 26 de outubro, mas foi cancelado quando os engenheiros encontraram uma falha.