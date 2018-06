Coreia Norte: terremoto pode ser fruto de teste nuclear

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul elevou o nível de alerta militar após o terremoto, ao informar que estava tentando determinar se era um teste nuclear - detonações nucleares podem causar tremores, mas são diferentes das causadas por terremotos naturais.

A organização de vigilância de teste nuclear da ONU detectou o que chamou de um "evento sísmico incomum" na Coreia do Norte. As informações são da Associated Press.