Coreias concordam em realizar negociações sobre Kaesong

A Coreia do Norte propôs nesta quarta-feira retomar as negociações com a Coreia do Sul sobre a reabertura de Kaesong. Uma porta-voz do Comitê de Reunificação da Coreia, do governo de Pyogyang, disse em um comunicado que os dois países poderão se encontrar no dia 14 de agosto.

O Comitê afirmou que a Coreia do Norte deverá suspender a proibição ao acesso sul-coreano no local e enviará trabalhadores do próprio país para o complexo. As equipes norte-coreanas haviam sido retiradas de Kaesong por decisão unilateral de Pyogyang em abril.

Contudo, a declaração da Coreia do Norte, transmitida pela televisão estatal, não deixou claro se o país oferecerá uma garantia sólida sobre a permanência dos trabalhadores do complexo industrial - uma exigência crucial de Seul. A condição de evitar uma nova retirada abrupta do local havia bloqueado o progresso significativo nas negociações anteriores.

O ministério da unificação em Seul imediatamente concordou em realizar negociações, como sugerido pelo Norte. "Esperamos que as próximas conversações resolvam as questões e produzam formas sensatas para normalizar o complexo industrial Kaesong de maneira construtiva", disse Kim Hyung-seok, o porta-voz do ministério. Fonte: Dow Jones Newswires.