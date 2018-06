Coreias do Norte e do Sul anunciam reabertura industrial As Coreias concordaram ontem em reabrir Kaesong, complexo industrial onde operavam 123 empresas com capital do Sul e mão de obra predominantemente do Norte até a recente escalada da retórica belicosa de Pyongyang, que, em abril, retirou seus 53 mil trabalhadores do local. A decisão ressuscita o último símbolo de cooperação entre os países. Desde julho, Norte e Sul haviam mantido negociações para definir os termos da reabertura.