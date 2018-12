Coreias do Sul e do Norte comprovam eliminação de postos militares de fronteira

SEUL - Nesta quarta-feira, 12, soldados da Coreia do Sul e da Coreia do Norte comprovaram a eliminação de postos militares na Zona Desmilitarizada (DMZ) na fronteira entre ambos os países. A informação foi divulgada pelo governo sul-coreano.

“Esta é a primeira vez desde a divisão que militares do Norte e do Sul [...] cruzam pacificamente a linha de demarcação militar”, disse o Ministério da Defesa da Coreia do Sul em comunicado.

A eliminação de 20 postos militares ao longo da fronteira altamente fortificada foi um dos pontos acordados entre o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e o líder norte-coreano Kim Jong-un na cúpula intercoreana realizada em setembro em Pyongyang.

No total, dez postos militares foram demolidos por cada país em novembro. Nesta quarta, representantes do Norte e do Sul atravessaram as fronteiras para verificar os desmantelamentos e retirada de tropas e armas dos locais.

Apesar do nome, a Zona Desmilitarizada é um dos locais mais fortificados do planeta. \ AFP