Coreias iniciam negociações para nova cúpula intercoreana

SEUL - As Coreias do Sul e do Norte iniciaram nesta segunda-feira, 13, as negociações para uma segunda cúpula intercoreana entre o presidente sul-coreano Moon Jae-in e o líder norte-coreano, Kim Jong-Un. Representantes dos dois países discutem a data e o local em reunião na Zona Desmilitarizada de Panmunjom.

No primeiro encontro entre Kim e Moon em abril deste ano, os líderes acordaram que Moon visitaria Kim em Pyongyang no próximo outono, entre setembro e novembro. Na semana passada, a Coreia do Norte apressou os preparativos e solicitou à Coreia do Sul que os países começassem a discutir a viabilidade do encontro após os Estados Unidos ordenarem "mais pressão" dos países ocidentais contra o regime.

"Efetuaremos uma avaliação global dos avanços nas promessas da Declaração de Panmunjom (acordo firmado entre os países em abril) e discutiremos os próximos passos", declarou o ministro da Unificação sul-coreano, Cho Myoung-gyon, antes do início da reunião. "Também falaremos da cúpula de outono que foi aprovada na Declaração".

O ministro disse que a Coreia do Sul "mostrará sua posição ao Norte", caso Kim Jong-Un queira discutir as ameaças de sanções norte-americanas durante as negociações.

Segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, os países buscam chegar a um acordo sobre a data da cúpula intercoreana, que deve ocorrer entre o fim de agosto ou início de setembro. A informação, no entanto, não foi confirmada por fontes oficiais. //AFP