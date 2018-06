Coreias marcam encontro para discutir Jogos Asiáticos

O porta-voz do Ministério da Unificação da Coreia do Norte, Kim Eui-do, disse que o governo de Pyongyang alcançou um acordo para se encontrar com representantes de Seul em uma vila perto da fronteira na quinta-feira para discutir o envio de atletas e líderes de torcida aos jogos.

A participação dos norte-coreanos faz parte das medidas adotadas pelo governo da Coreia do Norte para reduzir as tensões entre os dois lados da fronteira. Ao mesmo tempo, o anúncio ocorre em um momento no qual o norte está conduzindo um número incomum de testes de lançamentos de mísseis e foguetes. Fonte: Associated Press.