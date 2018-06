Coreias reabrem Kaesong na próxima semana

Segundo o Ministério da Unificação de Seul, após uma longa reunião de negociação, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte decidiram reabrir o complexo de Kaesong em 16 de setembro. Empresas sul-coreanas em Kaesong foram autorizadas a retomar as operações após um teste na segunda-feira.

O acordo entrou em uma segunda rodada de negociações entre os membros do comitê conjunto de Kaesong.

Fundada em 2004 como um símbolo raro de cooperação entre as duas Coreias, Kaesong não tinha sido afetada por uma série de crises na península coreana. Em abril, com a escalada de tensões militares na península, as operações do complexo industrial foram interrompidas. Em agosto, os países assinaram um acordo para reabrir Kaesong.

Como parte do acordo, a Coreia do Norte aceitou a sugestão da Coreia do Sul para quem o complexo seja aberto a investimentos estrangeiros. O acordo inclui planos para sediar uma road show para investidores estrangeiros em Kaesong, em outubro. Fonte: Dow Jones Newswires.