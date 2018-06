Arco-íris invadem o Facebook para celebrar casamento gay nos EUA

A aprovação do casamento gay nos Estados Unidos foi comemorada pelos usuários do Facebook, que utilizaram um aplicativo que a própria rede social colocou à disposição, para colorir a foto do perfil com as cores do arco-íris, símbolo da luta pelos direitos dos homossexuais.

Para celebrar a decisão da Suprema Corte dos EUA, que aprovou o casamento gay nos 50 Estados americanos, empresas, políticos, autoridades e famosos também aderiram à ferramenta, apelidada de “Celebrate Pride”.

Em sua página, o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, festeja a iniciativa e diz que finalmente as pessoas da comunidade gay poderão celebrar seu amor e serem reconhecidas juridicamente como um casal.