Corina diz que aplauso em Brasília a emocionou

"A Constituição venezuelana estabelece quatro mecanismos pelos quais um deputado pode ser destituído: morte, renúncia, referendo revogatório ou uma sentença firme e posterior ao julgamento do mérito pelo Tribunal de Justiça. Nenhuma dessas situações ocorreu. O capitão (o presidente da Assembleia Nacional, Diosdado) Cabello não tem autoridade constitucional para me tirar do cargo."

"Em 2012, fui acusada de terrorismo e tentaram me responsabilizar por todos os incêndios que ocorrem no sistema de refinarias da PDVSA", afirmou. "Agora, a questão é que eu internacionalizei o problema da Venezuela."