Coronavírus: Califórnia determina isolamento e 40 milhões de pessoas devem ficar em casa

Os 40 milhões de residentes da Califórnia devem ficar em casa. Nesta quinta-feira, o governador do Estado, Gavin Newson, ordenou que moradores de todas as cidades californianas fiquem em casa o máximo possível nas próximas semanas, enquanto o país enfrenta a pandemia do coronavírus.

O anúncio foi feito a partir do centro de operações de emergência do Estado, em Sacramento, que é usado normalmente para coordenar respostas a incêndios e terremotos. O governador falou em termos severos sobre o risco que o vírus representa para a população.

De acordo com um modelo usado pelo Estado, projeta-se que mais de 25 milhões de californianos podem ser infectados em oito semanas. "Esta medida não é algo permanente, é momentânea", afirmou. "Vamos considerar essas decisões cruciais."

Várias cidades da faixa litorânea, além de Sacramento, já haviam emitido medidas semelhantes. Assim como as ordens municipais, os termos impostos pelo Estado preveem exceções para a quarentena, como comprar mantimentos ou procurar serviços de saúde.

As restrições vem em um momento em que os casos de coronavírus nos Estados Unidos ultrapassaram as 10.000, levando a ações mais abrangente, mesmo de líderes estaduais que estavam relutantes em impor mudanças na vida cotidiana.

No Texas, o governador Greg Abbott declarou estado de calamidade de saúde pública pela primeira vez desde 1901, e emitiu uma ordem executiva para interrupção dos serviços de restaurantes e bares. A medida também determina o fechamento de escolas e a proibição de reuniões de mais de 10 pessoas em todo o Estado.

O condado mais ao sul da Flórida, o que inclui o arquipélago de Florida Keys, ordenou o fechamento de todos os hotéis. A mudança, no auge da temporada de turismo, deverá causar um duro golpe na economia local./ NYT