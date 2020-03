Coronavírus: Um bilhão de pessoas estão confinadas no mundo

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

Quase um bilhão de pessoas em todo o mundo estão confinadas em suas casas por causa do surto de Covid-19 (coronavírus), com medidas de bloqueio já impostas em várias partes da Europa, Estados Unidos, América Latina e Ásia. A pandemia destruiu completamente vidas em todo o planeta, restringindo movimentos, fechando escolas e forçando milhões a trabalhar em casa.

Enquanto o presidente Donald Trump insistia que os Estados Unidos estavam "vencendo" a guerra contra o vírus, estados aumentaram drasticamente as restrições, como Nova York e Illinois se juntando à Califórnia para ordenar que os moradores fiquem em casa.

O número de mortos pelo vírus ultrapassou os 14 mil em todo o mundo, com 4 mil apenas na Itália, país mais atingido até agora, onde o premiê Giuseppe Conte ordenou uma restrição ainda maior na quarentena. A estimativa de um bilhão de pessoas confinadas em suas casas em 35 países ao redor do mundo - incluindo 600 milhões cercados por ordens obrigatórias de bloqueio do governo - foi feita pela AFP.

França, Itália, Espanha e outros países europeus ordenaram que as pessoas ficassem em casa, ameaçando multas em alguns casos, enquanto a Baviera se tornou a primeira região da Alemanha a pedir um bloqueio. O Reino Unido, alinhando-se com seus vizinhos da UE, também anunciou restrições mais duras, dizendo aos bares, restaurantes e teatros para fechar e prometendo ajudar a cobrir os salários dos trabalhadores afetados.

Medidas rígidas de confinamento em toda a Europa seguem o modelo estabelecido pela China, como um bloqueio imposto na província de Hubei, da qual Wuhan é a capital, parecia ter valido a pena. A Europa agora responde por mais da metade das mortes do mundo relacionadas ao Covid-19.

No entanto, é difícil encontrar números precisos, pois muitos dos que morrem sofrem de outras doenças e as taxas de infecção são incertas devido à falta de testes em muitos países. A famosa praia de Bondi, na Austrália, também foi fechada depois que os banhistas lotaram o local, desafiando as ordens do governo para evitar reuniões ao ar livre não essenciais.

"Isso não é algo que estamos fazendo porque somos a 'polícia divertida' ... trata-se de salvar vidas", disse David Elliott, ministro da Polícia do estado de Nova Gales do Sul. Com os temores de vírus dominando os Estados Unidos, seu maior estado da Califórnia - com mais de 1.000 casos e 19 mortes - disse a seus 40 milhões de habitantes para ficar em casa.

O estado de Nova York, que registrou mais de 7.000 casos e 39 mortes, seguiu o exemplo na sexta-feira, ordenando que seus quase 20 milhões de habitantes façam o mesmo a partir da noite de domingo. Trump aplaudiu as decisões de Nova York e Califórnia, mas disse que não achava necessário um bloqueio nacional.

"São realmente duas estufas de pessoas", disse ele. "Acho que nunca acharemos necessário (um bloqueio nos EUA)". Logo após o presidente falar, o governador de Illinois ordenou que os residentes do estado do centro-oeste ficassem em casa e o governador de Connecticut fez o mesmo.

As restrições até agora impostas em sete estados cobrem cerca de 100 milhões de pessoas, com as três cidades mais populosas do país - Nova York, Los Angeles e Chicago - sob bloqueio. Trump também anunciou sexta-feira que os EUA e o México concordaram em restringir viagens não essenciais através de sua fronteira.

E os legisladores dos EUA na noite de sexta-feira perderam o prazo para chegar a um acordo sobre um pacote de emergência de US$ 1 trilhão, em meio a temores de consequências econômicas generalizadas por causa da pandemia. No sábado, a China não registrou novas infecções locais pelo terceiro dia consecutivo, e a OMS disse que a cidade chinesa de Wuhan, onde o vírus surgiu no final do ano passado, oferece um vislumbre de "esperança para o resto do mundo".

Mas há preocupações crescentes com uma nova onda de infecções "importadas" na região, com Hong Kong registrando 48 casos suspeitos na sexta-feira - seu maior salto diário desde o início da crise. Muitos deles têm uma história recente de viagens para ou da Europa.

Em um sinal do centro de mudança da crise, a China enviou suprimentos médicos para países europeus que lutam para lidar com a pandemia, incluindo a Grécia, que recebeu 500 mil máscaras médicas de Pequim no sábado. A sombra do vírus também está aumentando em toda a África e no Oriente Médio.

O Congo registrou sua primeira morte no sábado, enquanto Burkina Faso registrou duas novas mortes, elevando para cinco o número total de mortes na África subsaariana. Os casos chegam a mais de 1 mil em toda a África, onde os sistemas de saúde são frágeis e o distanciamento social não é possível em muitas cidades lotadas.

No Irã, que registrou 123 novas mortes no sábado, o líder supremo Aiatolá Ali Khamenei e o presidente Hassan Rouhani prometeram que o país superaria o surto - mas ainda se recusavam a se juntar ao resto do mundo impondo restrições pesadas.

O país tem mais de 1.500 mortes e cerca de 20.000 infecções.Na América Latina, Cuba e Bolívia anunciaram que estão fechando suas fronteiras e a Colômbia disse que começará o isolamento obrigatório a partir de terça-feira. / AFP