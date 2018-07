Coronel diz que tentou salvar a vida de Kadafi

O Conselho Nacional de Transição (CNT) que governa a Líbia começou a tentar esclarecer as circunstâncias em que foi morto Muamar Kadafi, na quinta-feira, em Sirte. Em entrevista ontem à BBC, o coronel Omran el Oweib assumiu a responsabilidade pela situação e disse que ainda tentou salvar a vida do ex-ditador.

O coronel confirmou que Kadafi foi retirado vivo de dutos de esgoto onde se escondia e, em seguida, cercado por combatentes. El Oweib afirmou que pretendia levar o ex-ditador para Misrata e tentou, em vão, dissuadir os que queriam matá-lo.

O coronel do CNT disse, ainda, ter ajudado pessoalmente a colocar Kadafi em uma ambulância após os tiros, mas declarou ser impossível determinar com exatidão quem atirou.

El Oweib repetiu a versão de que o ex-ditador sucumbiu aos ferimentos a caminho do hospital. "Kadafi morreu na linha de frente. Sou responsável por isso, sou o comandante", afirmou.

O coronel não comentou a morte de Mutassim Kadafi, filho do ex-líder que estava com o pai no comboio que tentava escapar de Sirte antes do ataque.

Família dividida. Sajf al-Islam, filho que é considerado o herdeiro político do regime que governou o país com violência nas últimas quatro décadas, ainda está desaparecido.

"O Engenheiro" - como também é conhecido no país - pode tanto estar refugiado no Níger quanto cercado de tropas leais ao pai nas imediações de Zlitan.

Saif é o último rosto conhecido da família de Muamar Kadafi ainda à solta. Quatro dos filhos do ditador fugiram para Nigéria e Argélia, uma filha continuava em Trípoli até horas antes da queda do regime e três dos filhos foram mortos nos combates.