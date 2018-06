Corpo de americano desaparecido é encontrado no México

"Nós não sabemos a causa da morte ainda, que será determinada pela autópsia", afirmou Carlos Mandujano, coordenador da Defesa Civil do estado americano de Morelos. As buscas começaram na terça-feira, após Hari não retornar de uma caminhada em Tepoztlan, a cerca de uma hora ao sul da Cidade do México.

Ele saiu com apenas uma camiseta, bermuda, pouca comida e água, de acordo com sua esposa, Ad Purkh Kaur. Na terça-feira, o marido enviou uma foto em cima de uma montanha e cerca de duas horas depois, uma mensagem escrito "eu acidentalmente subi outra montanha. Parece que vou voltar um pouco depois. Guarde um pouco de almoço para mim, se puder".

Kaur afirmou que seu marido era um instrutor de yoga nascido e criado no Brooklyn. O casal vivia em Leesburg, no estado da Virgínia, e planejava se mudar para o Brooklyn no final do mês. Eles chegaram a Tepoztlan para um retiro de yoga em 26 de dezembro.

De acordo com Kaur, seu marido era um alpinista experiente, porém não tinha muito treinamento de sobrevivência, até onde ela sabia. "Ele não fez muitos caminhadas a noite ou em áreas desérticas", afirmou. Fonte: Associated Press.