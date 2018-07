Corpo de Arafat é exumado para investigação

Arafat morreu há 8 anos, depois de ficar 13 dias internado em um hospital francês. Muitos acreditam que o histórico líder palestino tenha sido assassinado por Israel. Registros médicos indicam que ele teve um derrame causado por um problema sanguíneo e morreu em razão de uma falência múltipla de órgãos.

Suha, a viúva do líder - ganhador do Nobel da Paz em 1994, juntamente com os israelenses Shimon Peres e Yitzhak Rabin - foi contra a realização de uma autópsia na época de sua morte. Mas, em agosto, após uma análise feita por especialistas suíços indicar a presença de polônio-210 em objetos pessoais do palestino, ela pediu a exumação de seu corpo para mais exames. A França abriu uma investigação sobre a morte de Arafat. Os primeiros resultados da análise nos restos mortais do líder estão previstos para ser divulgados em março ou abril. / REUTERS