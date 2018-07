Corpo de Berezovski passará por autópsia A polícia britânica removeu o corpo do magnata russo Boris Berezovski da mansão do bilionário exilado, nas proximidades de Londres, onde ele foi encontrado morto no sábado. O local passou por análise forense. As autoridades deverão fazer uma autópsia para determinar as causas da morte de Berezovski, qualificada como "inexplicável" pela Scotland Yard.