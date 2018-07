Corpo de brasileiro vítima do Sandy voltará ao País

O corpo do brasileiro Tiago Ferreira Neto, morto durante a passagem do furacão Sandy pela Costa Leste dos EUA, deve ser levado ao Brasil ainda esta semana. Os últimos trâmites burocráticos "devem ser resolvidos nos próximos dias", afirmou ontem Lincoln, um dos filhos da vítima, por telefone ao Estado.

O último obstáculo era autorização da ex-mulher de Ferreira Neto, também brasileira, que ainda não havia se divorciado oficialmente. Lincoln, único parente de Ferreira ainda vivendo nos EUA, afirmou que se reunirá com o advogado dela hoje. Dois outros irmãos e a primeira mulher de Ferreira Neto moram no Brasil.

A vítima do Sandy, que trabalhava como entregador, morreu ao se chocar contra uma árvore na noite de segunda-feira - momento de maior intensidade do furacão -, quando retornava para a sua casa no subúrbio de Nova York. Ele foi a única vítima brasileira do Sandy nos EUA.