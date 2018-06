Corpo de desaparecido em naufrágio em 2014 é localizado na Coreia do Sul

SEUL - Os restos mortais de ao menos uma vítima de naufrágio ocorrido em abril de 2014 foram encontrados nesta terça-feira, 28, na Coreia do Sul. O desastre com o barco Sewol provocou 304 mortes, sendo que nove corpos não haviam sido encontrados.

A descoberta ocorreu em local próximo à área de onde destroços da embarcação foram retirados na última semana, de acordo com o Ministério de Oceanos e Pesca do país. Mergulhadores recuperaram os corpos de 295 passageiros, a maioria estudantes em uma viagem escolar, antes de o governo encerrar as buscas em novembro de 2014, sete meses após o naufrágio.

Nesta terça-feira, 28, os familiares dos desaparecidos participaram de um memorial próximo ao local das buscas. A expectativa é de que, após a remoção, a perícia possa localizar os restos mortais das nove vítimas ainda não encontradas. A policia também vai tentar confirmar a causa do naufrágio — atribuída, na época, ao excesso de carga, armazenamento irregular e negligência. / AP