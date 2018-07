Corpo de dissidente cubano será cremado em Havana

Ela disse que a exumação aconteceu em um cemitério na cidade de Banes e os restos mortais deverão ser cremados em Havana. Em seguida, Reina Tamayo pretende levar as cinzas aos EUA, possivelmente na próxima quinta-feira.

Orlando Zapata Tamayo morreu em 23 de fevereiro de 2010. O governo cubano considera que a pequena comunidade de dissidentes políticos locais é apoiada pelos EUA, com o objetivo de desestabilizar o regime. As informações são da Associated Press.