Corpo de empresário foragido é achado na Coreia do Sul A polícia da Coreia do Sul informou nesta terça-feira ter encontrado o corpo do empresário foragido Yoo Byung-eun, procurado desde o naufrágio da balsa que deixou mais de 300 mortos e desaparecidos em abril deste ano. Autoridades policiais afirmaram que o corpo foi encontrado no último dia 12 e que testes de DNA e de impressão digital confirmaram a identidade do foragido.