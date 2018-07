Corpo de ex-presidente venezuelano Pérez é sepultado Milhares de venezuelanos se despediram nesta quinta-feira do corpo do ex-presidente Carlos Andrés Pérez, cujo cadáver embalsamado foi finalmente sepultado em um cemitério caraquenho, após ter ficado durante meses em uma funerária na Flórida (EUA). Pérez morreu em Miami em 25 de dezembro do ano passado, aos 88 anos, mas a posse do seu corpo foi disputada entre sua esposa, Blanca Rodríguez, que queria sepultá-lo em Caracas, e por sua companheira Cecilia Matos, que desejava um sepultamento na Flórida. O corpo do mandatário foi enterrado hoje ao lado do corpo de sua falecida filha Taís Pérez Rodríguez.