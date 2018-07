Corpo de jornalista paquistanês é encontrado

A morte de Shahzad ressalta os perigos do trabalho jornalístico no Paquistão, reconhecido como o país mais fatal para jornalistas em 2010. O correspondente do Asia Times Online e da agência de notícias italiana Adnkronos International havia desaparecido no final do domingo. As Forças Armadas e as redes de espionagem do Paquistão operam em grande parte fora da lei e geralmente tentam pressionar os meios de comunicação e repórteres. As informações são da Associated Press.